 

ВОЗ назвала правильный способ утилизации медицинских масок

17.05.2020, 15:30, Новости дня

Использованные медицинские маски можно утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Их надо утилизировать как бытовые отходы, они представляют опасность непосредственно, когда снимаются, но после какого-то времени – практически нет», – цитирует «Интерфакс» Вуйнович.

Она добавила, что данных о степени опасности одноразовых медицинских перчаток после их использования пока нет. 

«Масштабно никто не использовал перчатки, в основном использовались маски», – объяснила представитель ВОЗ.

В Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте сделали обязательным с 12 мая. Ранее сообщалось, что большинство россиян намерены строго соблюдать масочно-перчаточный режим при снятии ограничительных мер из-за коронавируса.

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников объяснял, для чего предназначены перчатаки во время борьбы с коронавирусом.



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