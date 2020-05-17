Картошка и цветы отправились в помойку, та же участь грозит французскому сыру

17.05.2020, 15:16, Новости дня

Власти Бельгии готовятся к тому, чтобы приступить ко второй фазе снятия карантинных мер. В стране уже открылись магазины, а вскоре там возобновят работу музеи, рестораны, спортивные клубы и салоны красоты – большая часть малого бизнеса возвращается к работе спустя более, чем два месяца после закрытия. Как повлиял локдаун на работу бизнеса в королевстве, и что там изменилось?

В числе первых разрешение открыться получили салоны красоты и парикмахерские. Начало работы сопряжено с большим количеством изменений, в первую очередь направленными на соблюдение санитарных требований. Парикмахер, владелица салона Ливе Мертенс говорит, что будет работать в защитном экране, который защитит при близком контакте с клиентом – когда моют голову или подравнивают брови. "Клиенты не против пообщаться, когда оплачивают работу. Теперь разговоры будем вести через такой вот барьер", – рассказывает она и демонстрирует и защитные ширмы, которые будут устанавливать при приеме двух и более клиентов. Материал продезинфицируют после каждого клиента.

"Сейчас у меня очень много клиентов, на ближайшие две недели все расписано. Но я понимаю, что много людей потеряет работу. И первое, от чего люди откажутся — люксовые услуги. Поход в салон — это все же услуга-люкс. Так что морально мы готовимся к еще большим потерям", – констатирует Мертенс.

В Бельгии каждый шестой частный предприниматель заявил, что не имеет резервов на открытие бизнеса после локдауна. В городе, где работает Ливе, закрылась ровно половина магазинов одежды. Бельгийские фермеры вынуждены были выбросить 750 тысяч тонн картофеля, в помойку может отправиться 5 тысяч тонн французского сыра, до 90% весенних цветов постигла та же участь.

Флорист, владелец цветочного магазина Людо Анаерт рассказывает, как лично вывозил цветы тачками на помойку. Однако быстро сориентировался в новых технологиях, несмотря на возраст (ему 60 лет) и запустил онлайн-торговлю: "Я считаю, что мы — флористы — приносим людям счастье. Люди звонили и плакали в трубку – им нужна была радость, ведь жизнь продолжается: день рождения, дети родились, кто-то заболел или выздоровел. Мы работали без выходных, целыми днями, сами развозили заказы. Видели столько слез радости и слышали столько слов благодарности. Я рад, что мне удалось в этот момент поддержать людей и быть нужным".

Запуск виртуальных продаж помог магазину выйти в ноль в период локдауна. Но и после карантина закрывать продажи через интернет Людо не спешит.

Вынужденное затворничество научило бельгийцев делать покупки в Сети: за последние два месяца онлайн-продажи выросли в среднем в три раза.

"Бизнес ищет пути адаптироваться. Рестораны переключились на доставку еды. Я знаю компанию, которая специализируется на изготовлении стендов для выставок. Теперь они делают временные перегородки для больничных палат. Компания, которая делает бельгийский джин, сейчас производит спирт для дезинфекции. Производитель мебели поставляет защитные перегородки для автомобилей и так далее", – рассказывает региональный председатель Союза частных предпринимателей Бельгии Филип Виверман.

Для малого бизнеса Бельгии снятие карантина означает начало новой борьбы — борьбы за доверие клиента. Этому помогут новые предложения и дополнительные инвестиции. Швея Вероник Андриессенс хвалится спросом на ее перегородки для автомобилей. В основном – для служебного транспорта, в котором должны находиться сразу несколько человек. Возможно, это срабатывает психология, но в такси при наличии такой перегородки чувствуешь себя безопасней. "Вообще-то я шью шторы. Но сейчас целыми днями только такие перегородки", – сетует она.

В борьбе за клиента, частные предприниматели Бельгии объединились для проведения акции "Покупай региональное". Первые итоги показали: люди соскучились по магазинам, и в первую же неделю после их открытия потратили на 50% больше, чем в аналогичный период год назад.