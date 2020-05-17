 

Минздрав Дагестана прокомментировал смерть четырех десятков медиков

17.05.2020, 15:16, Новости дня

Министерство здравоохранения Дагестана в воскресенье заявило, что смерть 40 медицинских работников в республике, о которой ранее рассказал министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов, наступила не только после заражения коронавирусом COVID-19, но и от других болезней.

"Это не только врачи, а также средний, младший медперсонал и другие сотрудники. И не все они умерли от коронавируса и пневмонии, были и другие диагнозы", — отметили в ведомстве.

Как пояснили в министерстве, медики заражались от членов семей и родных, а также на поминках с участием большого числа людей. Установленные контакты зараженных были проверены и помещены в карантин.

Министерство здравоохранения Республики Дагестан выразило  соболезнование семьям умерших сотрудников, пишет ТАСС. Родным умерших медиков выплатят по 2,7 миллиона рублей.



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