Мемориал Стейница. Дубов и Лагно лидируют после двух дней

17.05.2020, 15:16, Новости дня

С 15 по 17 мая проходит очередной крупный онлайн-турнир по шахматам, в котором участвует чемпион мира Магнус Карлсен, а также три россиянина Александр Грищук, Петр Свидлер и Даниил Дубов. Последний лидирует у мужчин, а у женщин впереди представляющая Россию Екатерина Лагно.

Дубов в первому круге выиграл у Карлсена, у обоих соотечественников и идущего третьим в таблице Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана. В трех партиях второго круга Даниил сделал три ничьих и с 8 очками идет первым. У Карлсена – 7,5 очков, у Мамедьярова – 7, у Свидлера – 6,5, у Грищука – 4.

В состязании женщин Лагно также набрала после 12 туров 8 очков, за ней стоят казахстанка Жансая Абдумалик, китаянка Тан Чжунъи и вторая россиянка экс-чемпионка мира Александра Костенюк (по 7,5 очков). В обоих состязаниях предстоит сыграть 6 заключительных туров.