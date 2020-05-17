Полиция начала проверку видео с вечеринкой во время самоизоляции на Кубани

17.05.2020, 15:16, Новости дня

Полиция Краснодарского края организовала проверку после публикации в Сети видео с вечеринки, устроенной во время режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Кадры были сняты в одном из местных ночных клубов. На записи видно, как молодые люди танцуют и курят кальян, передает РИА «Новости».

«По факту появления в СМИ ролика проводится проверка», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В Краснодарском крае с 31 марта был введен карантин, с 12 апреля он был изменен на режим самоизоляции. Поэтапный выход из ограничений в регионе начнется с 23 мая.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье начали отслеживать нарушителей самоизоляции при помощи аэростата, с которого ведется видеонаблюдение.