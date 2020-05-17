Прорыв: создано лекарство от коронавируса

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17.05.2020, 14:54, Разное

Специалистам удалось найти антитело
STI-1499, которое может полностью заблокировать коронавирус и защитить клетки человека от заражения. Принцип его действия заключается в том, что оно “обволакивает” вирус и выводит его из человеческого организма в течение четырех суток.

Основатель компании Sorrento Therapeutics доктор Генри Джи подчеркнул, что это лекарство, которое работает. Однако, как заявили ученые, исследования были проведены пока лишь в лабораториях, поэтому начать производство препарата против коронавируса в мире сейчас невозможно.

Генри Джи заверил, что с применением данного лекарства ограничительные меры и социальная дистанция между людьми уже не потребуются. Ранее ученые из Университета Гете и сотрудники Франкфуртской университетской больницы пришли к выводу, что противовирусный препарат “Рибавирин” может оказаться эффективным от коронавируса. Сейчас он применяется против гепатита и других инфекций.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Апр 2020 в 10:39 PDT

Напомним, эффективное в 100% случаев лекарство от коронавируса в мире до сих пор не найдено. Перед специалистами стоят две задачи: помочь организму справиться с симптомами заболевания, а также остановить размножение вируса.



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