 

МГУ перенес военные сборы студентов из-за коронавируса

17.05.2020, 14:53, Новости дня

Военные сборы для студентов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова будут перенесены в этом году на более поздние сроки из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе вуза.

«Сроки военных сборов в 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией будут перенесены на более поздний период», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы. 

В вузе отметили, что новые даты обсуждаются с Министерством 

обороны РФ и в скором времени будут утверждены. 

За минувшие сутки в РФ подтвердили 9 тыс. 709 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 281 тыс. 752 случаев заболевания.



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