Симоньян заступилась за региональные минздравы в ситуации с выплатами врачам

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17.05.2020, 14:53, Новости дня

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян рассказала, что региональные минздравы пишут ей с жалобами на отсутствие ответов на вопросы о дополнительных выплатах врачам, и попросил федеральные власти дать вразумительные объяснения.

Симоньян отметила, что вопросы у региональных чиновников одни и те же.

«Если человек один раз был у больного, у которого потом подтвердился ковид (допустим, на дом врач выезжал), и больше с ковидом не работал, ему платить тоже как за месяц? То есть столько же, сколько врачу, отработавшему месяц в ковидном стационаре? А если врач заступил на работу в конце апреля – платить так же, как отработавшему весь апрель?» – написала она в Telegram.

Симоньян сообщила, что в региональных минздравах считаю, что такие платежи вызовут «еще большее возмущение медиков», так как будут несправедливыми. При этом «крайними назначат» чиновников, цитирует главред RT обратившихся к ней.

«Пожалуйста, дайте вразумительные объяснения региональным чиновникам, что именно им делать», – написала она.

Президент Владимир Путин ранее заметил, что выплаты медработникам в ряде регионов не проводили до тех пор, пока он несколько раз об этом не сказал. Он жестко раскритиковал регионы за ситуацию с дополнительными выплатами.

В субботу следователи в регионах начали проверки сведений о невыплате денежных компенсаций.



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