 

Аксенов назвал возможные сроки открытия курортных объектов в Крыму

17.05.2020, 14:48, Новости дня

Санатории, гостиницы и другие курортные объекты в Крыму могут открыться для жителей региона после 15 июня, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что сроки запуска туристической инфраструктуры зависят от эпидемической обстановки. По его словам, к 1 июня совместно с правительством РФ должен быть выработан  план открытия в Крыму санаторно-курортной сферы, передает ТАСС.  

«Думаю, что какие-то решения найдем. Примерно до 15 июня наблюдаем ситуацию, если у нас не будет взрывного заражения, то по внутреннему туризму [будут сняты ограничения], я пока по другим субъектам ничего сказать не могу», – сказал Аксенов.

В свою очередь руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская отметила, что проведение курортного сезона возможно во второй половине лета – начале осени. 

«От того, насколько четко будут отработаны все механизмы в мае – июне, можно будет говорить о каких-то движениях в плане проведения курортного сезона, может быть, в августе – сентябре», – сказала она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что возможность сезона отдыха в РФ в текущем году можно будет предсказать по динамике распространения коронавируса в ближайшие две недели. 

В начале мая Аксенов заявил, что курортный сезон в Крыму может не начаться, поскольку существуют серьезные риски.



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