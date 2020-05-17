 

ЕГЭ по базовой математике в 2020 году решили отменить

17.05.2020, 14:30, Новости дня

Единый государственный экзамен по математике базового уровня в этом году проводиться не будет, сообщила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

«Базовой математики в этом году не будет, потому что она у нас работала для государственной итоговой аттестации, для того, чтобы получить аттестат и оценку по математике», – рассказала Решетникова в эфире радио «Комсомольская правда». 

Напомним, начало проведения ЕГЭ в РФ изначально было запланировано на 8 июня. Экзамен может пройти в РФ с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа.

В Минобрнауки заявили, что проведение ЕГЭ в 2020 году должно начаться не позднее 1 сентября. Позже в ведомстве ответили на вопрос о возможности сокращения числа предметов ЕГЭ до двух.



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