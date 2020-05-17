Нетаньяху представил новое правительство Израиля

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17.05.2020, 14:30, Новости дня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил парламенту новое правительство единства, пишут местные СМИ, отмечая, что таким образом положен конец более чем годовому политическому кризису.

«Народ хотел единства, и это то, что он получил», – сказал Нетаньяху членам парламента, передает «Интерфакс».

По соглашению, Нетаньяху останется премьером еще 18 месяцев, после чего должен будет передать власть лидеру партии «Кахоль-Лаван» Бенни Ганцу.

В правительстве 36 министров, это рекорд для Израиля.

Политический кризис в стране длился 18 месяцев, за это время трижды проходили выборы, по итогам которых не удавалось сформировать правительство.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Нетаньяху сформировал правительство, о чем уведомил президента страны Реувена Ривлина.



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