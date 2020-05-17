Welt – бундесверу пришлось арендовать для учений американские парашюты — своих не хватило
17.05.2020, 14:30, Новости дня
Немецкая армия возьмёт в аренду до августа 40 парашютов американского производства, пишет Die Welt. Как отмечает издание, в бундесвере столкнулись с задержкой поставки собственного оборудования и прибегли к аренде, чтобы не прерывать учений десантных войск.
Reuters
Немецкая армия располагает недостаточным количеством готовых к использованию парашютов, пишет Die Welt. Согласно сведениям издания, для проведения учений десантных войск бундесверу придётся арендовать 40 парашютов американского производства. В службе снабжения немецких вооружённых сил заявили, что заказывали дополнительные партии парашютов ещё в прошлом году, однако возникла непредвиденная задержка.
Чтобы учения не прерывались, аренда парашютов продлится до августа, пишет Die Welt. Согласно оценкам экспертов, затраты на аренду одного парашюта американского производства составят примерно €20 тысяч за несколько месяцев. Это почти соответствует закупочной цене данных парашютов.
Как отмечает издание, в немецких вооружённых силах срок годности парашютов, как правило, составляет 15 лет, после чего они подлежат списанию ввиду соображений безопасности. До сей поры бундесвер использовал только парашюты немецкого производства.
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