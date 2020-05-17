 

“Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа”. Зеленский почтил память жертв политических репрессий

17.05.2020, 14:22, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня принял участие в мероприятиях по случаю Дню памяти жертв политических репрессий. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Он посетил Национальный историко-мемориальный заповедник “Быковнянские могилы” и принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Зеленский возложил цветы к братской могиле и к памятному знаку польских захоронений.

“Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы”, – заявил президент.

Он подчеркнул, что современные и будущие поколения должны сделать все, чтобы не повторить подобные преступления.

“В независимой демократической Украине жизни и здоровье граждан всегда будут моим безусловным приоритетом”, – добавил Зеленский. 

В лесу вблизи поселка Быковня в Киевской области в 1930–1940 годах тайно закапывали тела тысяч людей, репрессированных и казненных НКВД. Впервые останки уничтоженных советской властью людей были обнаружены в этих лесах осенью 1941 года. Правительственная комиссия в 1988 году установила, что это место захоронения жертв сталинских репрессий, казненных в 1936–1941 годах. 

По мнению историков, общее число расстрелянных, похороненных в Быковне, может составить от 20 до 100 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Полицейского в Татарстане обвиняют в том, что он взял в рабство местного жителя

26.03 / Минсельхоз подготовит предложения для стабилизации продовольственного рынка

15.05 / Через 5–10 лет Украина будет вынуждена вывести из эксплуатации блоки АЭС – и.о. министра энергетики

29.04 / Эксперты рассказали, сочетание каких продуктов вызывает слабоумие

03.05 / “Это происходит не впервые”. Помпео уверен, что пандемия коронавируса началась в лаборатории в Ухане

30.03 / Падение ВВП на 3,9%, безработица – 9,4%, инфляция – 8,7%. Кабмин Украины обновил макропрогноз на 2020 год

19.04 / Владимир Путин поздравил православных с Пасхой

30.03 / Рада уволила Уманского с должности министра финансов, а Емца – с поста министра здравоохранения

28.03 / DT – доля британцев, живущих за чертой бедности, достигла рекордной отметки

02.04 / Фельштинский: Трамп предпринимает попытки искусственно поднять цену на нефть и тем самым помочь Путину выкрутиться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска