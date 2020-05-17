Проект закона о референдуме направлен в Венецианскую комиссию – Разумков

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17.05.2020, 14:22, Новости дня

На этой неделе в Венецианскую комиссию был направлен первый законопроект из пакета по обеспечению народовластия в Украине – проект закона о всеукраинском референдуме. Об этом в интервью “Радіо Свобода”, которое вышло 16 мая, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

“Я надеюсь, что в ближайшее время, в течение нескольких недель, мы сможем его вынести в зал Верховной Рады и рассмотреть. С одной стороны, важно, чтобы это был очень сбалансированный и качественный законопроект. С другой стороны, надо получить и поддержку наших коллег. Я думаю, что это будет полезно для будущей имплементации и внедрения тех норм, которые он предусматривает”, – сказал он.

Спикер Рады считает, что референдумы не несут рисков, если пользоваться этим инструментом в рамках закона.

“Мне много говорили, например, сравнивая ситуацию с той, которая произошла в Крыму с так называемым референдумом или на оккупированной части Донбасса. Называть то, что там произошло, референдумом язык не поворачивается. Исходя из этого, референдумы – плохо. Но я также напоминал, что одним из важных шагов для того, чтобы Украина стала независимой, был референдум”, – рассуждает Разумков.

Проект закона “О всеукраинском референдуме” входит в пакет законопроектов “о подлинном народовластии”, которое обещал установить президент Владимир Зеленский.

В ноябре 2019 года первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук говорил, что в пакет входят “семь – восемь законопроектов”. В их числе – проекты законов о всеукраинском референдуме, местных референдумах, электронных петициях, народных законодательных инициативах, народном вето на законы и принятие решений.

Законопроект об общенациональном референдуме 4 марта был вынесен на общественное обсуждение.

Венецианская комиссия, или Европейская комиссия за демократию через право – консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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