Путин сказал, от чего зависит будущее российской цивилизации

17.05.2020, 14:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1», которое было дано еще в сентябре 2019 года, но впервые показано в это воскресенье, выразил уверенность, что для сохранения российской цивилизации страна должна делать упор на высокие технологии.

«Россия – это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий. Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие», – передает его слова ТАСС.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» он подчеркнул, что новые технологии уже меняют мир, и базой, на которой будет развиваться Россия, он назвал «искусственный интеллект, беспилотную технику, генетику, медицину и образование».

В ноябре Путин отмечал, что мир стоит на пороге капитальных изменений, связанных с высокими технологиями.