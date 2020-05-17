 

Доктор Мясников назвал наиболее эффективную меру защиты от коронавируса

17.05.2020, 14:08, Новости дня

Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников напомнил россиянам о мерах индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с распространением коронавируса.

В своем Telegram-канале он напомнил о том, что меры предосторожности нужно соблюдать даже во время постепенного снятия ограничительных мер.

По его словам, перчатки не защитят от коронавируса. Они предназначены для защиты кожи от частого применения антисептика. 

Мясников считает, что вирус точно так же будет передаваться с перчаток на слизистые рта и глаза, если их трогать руками.

Он добавил, что перчатки нужно постоянно менять и постоянно обрабатывать антисептиком, иначе они сами станут источником инфекции, причем не только коронавирусной.

Единственной эффективной мерой защиты от коронавируса Мясников назвал соблюдение социальной дистанции.

«Учитесь просчитывать ситуацию, чтобы избегать близких контактов. Опасность поголовного ношения масок в том, что они создают иллюзию защиты. Запомните: если вы не будете соблюдать социальную дистанцию – никакие маски вам не помогут и не защитят!» – предупредил доктор.

Также Мясников напомнил о том, что маски – это средство индивидуальной защиты, однако не личной, а «другого индивидуума». Он уточнил, что коронавирус может передаваться от носителя и в бессимптомный период, поэтому носить маски важно для того, чтобы предохранять других.

Ранее Мясников прокомментировал слухи о том, что в РФ якобы занижают смертность от COVID-19.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / ВС запретил штрафовать за просроченные после 1 февраля водительские права

29.04 / В ФСБ рассказали о массовом изъятии оружия в России

21.04 / Минпросвещения опровергло сдачу ЕГЭ выпускниками в своих школах

15.05 / Военные США опубликовали данные об инцидентах с НЛО

08.05 / Times – Северная Корея строит большую базу для ядерных ракет

31.03 / И всё-таки… Можно ли повторно заразиться коронавирусом?

29.04 / Новым главой Госаудитслужбы стал бывший заместитель Кличко

22.04 / Дети с коронавирусом оказались заразнее взрослых

29.04 / На Донбассе погиб украинский военный

13.04 / Глава Минэнерго Новак объяснил, с чем связан запрет на ввоз импортного бензина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска