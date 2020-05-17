 

У футбольного клуба “Урал” возникли финансовые проблемы

17.05.2020, 14:04, Новости дня

Эксперты неоднократно утверждали, что ситуация вокруг пандемии коронавируса негативно скажется на финансировании большого спорта в России, где многие команды сидят на бюджетных деньгах. Очередной сигнал пришел из Екатеринбурга: футбольному клубу "Урал" урезали выделение средств из местного бюджета.

Свердловская область сократила расходы на спорт, а бюджет "Урала" на сезон лишь на 10% (примерно 100 млн рублей) состоит из собственных средств, напоминает Евроспорт.Ru, остальное выделяют спонсоры, один из которых – бюджет региона.

И вот, как сообщают инсайдеры, близкие к руководству команды, вместо планируемых 140 млн рублей Свердловская область выделила всего 10 миллионов. С учетом того, что собственные доходы "Урала" в условиях карантина и остановки чемпионата практически равны нулю, у клуба возникли серьезные проблемы.

Сообщается, что футболистам урезали зарплату на суммы от 5 до 10%. Сотрудникам клуба пока оклады не сократили, но, возможно, в ближайшее время уральцноы столкнутся с проблемой невыплат по контрактам.



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