 

Армавирские медики заступились за главврача, уволенного из-за “коронавирусных” выплат

17.05.2020, 14:04, Новости дня

В Сети появилось видеообращение, снятое, как утверждается, сотрудниками больницы в Армавире, недавно лишившейся руководителя. Медики заступились за уволенного главврача, попросили вернуть его обратно и разобраться в ситуации.

 

Напомним, что на фоне проблем с выплатами за работу в условиях пандемии COVID-19, ставших известными после массовой публикации обращений, среди которых было и видео из Краснодарского края, в пресс-службе правительства региона оперативно заявили о планах по увольнению главного врача армавирской больницы. Решение нашло понимание не у всех медработников.

С фактами невыплат специальной "коронавирусной" надбавки в разных субъектах разбираются сотрудники правоохранительных органов, а накануне были обнародованы специальные дополнительные разъяснения, касающиеся получения этих средств.



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