 

В Анталье установлен абсолютный температурный рекорд

17.05.2020, 14:04, Новости дня

Самая высокая за 91 год наблюдений температура установилась в курортной турецкой провинции Анталья, сообщает телеканал CNNturk. Регулярные метеонаблюдения там ведутся с 1929 года. До сегодняшнего дня самая высокая майская температура была отмечена в 1945 году. Тогда температура поднялась до отметки в 38,7 градусов. Сегодня температура в Анталье уже к 12.00 поднялась до 38,8 градуса, превысив рекорд на целый градус, говорит метеоролог Мехмет Латиф Гюлтекин.

Еще в начале недели Главное управление метеорологии Турции сообщало наступлении аномальной жары – теплые массы воздуха принесет ветром с африканского континента. Прогноз сбылся, через несколько дней температура воздуха в различных регионах страны на 10–12 градусов превышала сезонную норму.

Синоптики не исключают, что в Анталье после обеда столбики термометров могут подняться и до 40–41 градуса. Соцсети уже заполнили ролики с советами, как охладиться в такую жару, как соблюдать питьевой режим и как помогать в такую жару домашним животным.

Абсолютный годовой температурный рекорд в Анталье в 45,4 градуса Цельсия был зарегистрирован в июле 2017 года.



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