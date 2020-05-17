 

Грузинские священники стали освящать Тбилиси от «заразы ЛГБТ»

17.05.2020, 13:48, Новости дня

Грузинские духовники в воскресенье устраивают шествия по Тбилиси, освящая столицу Грузии с иконами и святой водой в ответ на намерения представителей сексуальных меньшинств Грузии и их сторонников 17 мая, в День борьбы с гомофобией, отпраздновать собственный праздник. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Священники вышли на улицы города и благословляют тбилисцев по инициативе Патриарха Ильи Второго, которым день 17 мая объявлен Днем святости семьи.

Представители ЛГБТ заявили, что 17 мая с балконов столицы Грузии будут вывешены флаги ЛГБТ-сообщества.

Они просили мэрию расцветить телевышку в цвета флага ЛГБТ, но та отказала.

Мэрия пояснила, что, несмотря на толерантность и соблюдение прав всех граждан, вне зависимости от их взглядов и ориентации, вышка будет окрашена в цвета туркменского флага в знак солидарности с национальным праздником этой страны, которая отмечает День Конституции. Туркменская просьба была получена ранее, отметили в мэрии.

Ежегодно 17 мая в Тбилиси происходят столкновения консерваторов и ультраправых с представителями ЛГБТ, поэтому полиция предпринимает соответствующие меры, чтобы не допустить этого.



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