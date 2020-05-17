 

Для новой дальневосточной авиакомпании произведут более 70 российских самолетов

17.05.2020, 13:48, Новости дня

Новая авиакомпания для Дальнего Востока должна до 2024 года приобрести до 60 SSJ-100 и 16 самолетов МС-21, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«До 2024 года эта компания должна приобрести до 60 самолетов «Суперджет» и 16 самолетов МС-21», – передает его слова ТАСС.

В феврале министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее говорил, что в парк авиакомпании для Дальнего Востока войдут российские пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). На тот момент речь шла о 20 «Суперджетах».

В январе Владимир Путин поручил правительству до 31 января проработать создание авиакомпании для перевозок в Дальневосточном федеральном округе.



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