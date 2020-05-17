 

Фадеев решил сменить профессию после известия об ограблении

17.05.2020, 13:40, Разное

Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что намерен резко изменить свой подход к работе. Он принял решение, больше не сотрудничать с артистами. Своими планами на будущее знаменитость поделился в программе “Вечерний Ургант”.

Шоумен Иван Ургант в свойственной ему шутливой манере предложил Фадееву организовать музыкальную группу “Золото”. По мнению юмориста, отличный коллектив получился бы из артистов возраста Иосифа Пригожина.

На что Максим Фадеев ответил однозначно. “Спасибо, я с артистами как-то больше не работаю, слава богу”, – заявил он. Поддержал ли продюсер шутку юмориста или же высказался серьезно, точно непонятно.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 28 Ноя 2018 в 2:29 PST

Впрочем, уходить на заслуженный отдых композитор не собирается. По его словам, теперь он будет работать с творцами. “Работаю только с творцами, только с творцами”, – подчеркнул Максим Фадеев.

При этом, что имеется в виду под таким высокопарным заявлением, продюсер не пояснил.

Напомним, звездный композитор открыл для российской эстрады очень многих певцов. Однако нередко между ним и артистами возникали конфликты, и достигшие популярности исполнители покидали своего творческого отца. В сложившейся ситуации Максим Фадеев решил расторгнуть контракты со всеми артистами и закрыть продюсерский центр.



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