Самолет с российскими военными медиками вылетел из Сербии

17.05.2020, 13:30, Новости дня

Самолет с российскими военными, помогавшими Сербии в борьбе против коронавируса, вылетел из Белграда, сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, это первый за воскресенье борт из Сербии, на котором военнослужащие РФ вернутся на родину. Всего их будет четыре, передает РИА «Новости».

На этих самолетах в Россию вернутся 20 военных медиков и пять единиц спецтехники.

В министерстве сообщили, что самолёт Ил-76 ВКС РФ вылетел с аэродрома Батайница, расположенного в окрестностях Белграда.

Ранее в субботу с аэродрома вылетели три военных борта. Всего в субботу в Россию вернулись 40 военных, четыре единицы техники на трех авиабортах.

Ранее президент Сербии Александар Вучич в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил его за помощь, предоставленную Москвой в борьбе с пандемией коронавируса.

Сербский лидер сообщил Путину, что намерен при согласии российской стороны наградить членов отряда военных специалистов ВС РФ. По словам Вучича, российские специалисты за короткое время взяли под контроль ситуацию в самых крупных очагах.

Сербия запросила помощь в борьбе с пандемией у России, и 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов- вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.