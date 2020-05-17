 

Попова заявила об остановке темпов распространения коронавирусом в России

17.05.2020, 13:30, Новости дня

Рост распространения коронавируса в РФ остановился, по всей стране наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Тот уровень стабильности, которого мы все ждали, мы к нему двигались. Мы остановили рост на сегодняшний день. <…> Десять дней, уже 11 (дней) у нас нет дальнейшего прироста», – сказала она в интервью телеканалу «Россия 1».

Попова добавила, что на сегодняшний день «безусловно» рост остановлен. 

«День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью», – заключила глава Роспотребнадзора

По ее словам, для снижения рисков заражения коронавирусом придется соблюдать те же правила профилактики и летом. 

За минувшие сутки в РФ подтвердили 9 тыс. 709 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 281 тыс. 752 случая заболевания. 



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