 

Медики больницы Гудермеса извинились после акции протеста

17.05.2020, 13:28, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийРаботники центральной больницы Гудермесского района в Чечне извинились в эфире государственной телекомпании и признали необоснованными свои жалобы на нехватку средств защиты. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

В результате стихийной акции протеста в больнице 14 мая был уволен ее главврач. Медики жаловались на то, что в больнице, которая перепрофилирована под прием пациентов с COVID-19, не хватает средств индивидуальной защиты. Видео акции попало в интернет.

На другой день был уволен один из участников протеста, врач-рентгенолог Заур Борчашвили. Медработники обратились к Рамзану Кадырову с просьбой восстановить коллегу на работе.​

Вечером того же дня государственная телекомпания “Грозный” назвала протест врачей в Гудермесе “беспричинной паникой”, а участников акции  – “провокаторами”. В сюжете показали склад больницы со средствами защиты. Власти Чечни заявили, что их достаточно. 

На следующий день в эфир вышел сюжет с извинениями медиков – трех медсестер и двух врачей, которые признались, что распространяли в соцсетях сообщения о нехватке средств защиты. Они подтвердили, что средства защиты в больнице есть. Также они извинились за сообщения о смерти от коронавируса одного из врачей – женщина будто бы не умерла, а коронавирус у нее не был выявлен. Есть предположения, что медики извинились под давлением властей. 

 

В Чечне широко распространена практика публичных извинений, в том числе лично перед главой региона Рамзаном Кадыровым. Главврачу, который был уволен, власти вменяют в вину не отсутствие средств защиты, а то, что он не оповестил сотрудников больницы об их наличии.

По официальным данным на 17 мая, коронавирус в Чечне был выявлен у 943 человек, скончались девять.



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