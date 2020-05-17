Риз Уизерспун шокирована внезапной смертью режиссера сериалов “И повсюду тлеют пожары”, “Утреннее шоу” Линн Шелтон

17.05.2020, 13:15, Разное

Журнал The Hollywood Reporter, опираясь на слова актера Марка Мэрона, первым сообщил о смерти американского режиссера, сценариста и продюсера Линн Шелтон. В числе ее работ – проекты “И повсюду тлеют пожары” и “Утреннее шоу”, завоевавшие большую популярность у зрителей сразу после выхода на экраны. Линн не стало в пятницу, причиной смерти называют непродолжительную болезнь – “неизвестное заболевание крови”. Главную роль в последних сериалах Шелтон сыграла Риз Уизерспун, и она, конечно же, не смогла остаться в стороне от произошедшего.

Я разбита новостью о смерти Линн Шелтон. Я в полном шоке от того, что такой яркий, талантливый и душевный режиссер больше не с нами. Линн была так одержима и вдохновлена нашим шоу “И повсюду тлеют пожары”. Она рассказывала, что книга как будто бы говорила с ней, поэтому ей очень захотелось сделать проект, в котором были бы затронуты темы о материнстве, сексуальности, расе и классовости в Америке. И ей это удалось. Она постоянно заботилась обо всех членах команды и актерского состава, ей было важно, чтобы каждый из нас знал – его слышат, видят и ценят. Линн разделила с нами так много своего времени. Я чувствую себя такой счастливой, что успела поработать с ней над проектами “И тлеют пожары” и “Утреннее шоу”. Ее дух затронул многих людей в киноиндустрии. Память о ней, о времени, проведенном с ней на съемках, живет в каждом из нашей команды. Пожалуйста, посмотрите ее работы и оцените ее талант! – написала Риз в Instagram.

Линн Шелтон и Марк Мэрон на вечеринке “Оскара”, 2020 год

Также о Линн проникновенно написал ее возлюбленный Марк Мэрон:

Линн ушла вчера ночью. Ее госпитализировали вчера утром – она болела всю неделю. Заболевание неизвестно, но это не COVID-19. Врачам не удалось спасти ее. Они пытались. Изо всех сил.

Я очень любил ее, так же, как многие из вас, наверное. Это опустошает. Я разбит, нахожусь в шоке и пока не знаю, как жить дальше. Я хочу, чтобы каждый из вас знал. Она была прекрасным, добрым, любящим и обаятельным художником. Олицетворение чистой радости. Она делала меня счастливым. Я делал ее счастливой. Мы были счастливы. Я постоянно заставлял ее смеяться. Мы смеялись очень много. Мы начали жить вместе. Я не могу поверить в произошедшее. Это невероятная потеря!

У Линн Шелтон остался сын Майло от первого брака с актером Кевином Силом.