Ким Кардашьян выпустила коллекцию защитных масок под каждый цвет кожи, и их раскупили за несколько минут

17.05.2020, 13:15, Разное

Пандемия коронавируса диктует свои правила даже в модной индустрии: так как во многих городах ношение защитных масок стало обязательным, некоторые бренды уже начали готовить модные коллекции этих аксессуаров, которые, по-видимому, надолго вошли в нашу жизнь. Одним из первых стал бельевой бренд Ким Кардашьян SKIMS: на днях он представил первую коллекцию масок, и поклонники реалити-звезды раскупили ее за 30 минут. Несколько часов назад на Instagram-странице SKIMS извинились за то, что маски уже закончились, но пообещали – они вновь поступят в продажу уже на следующей неделе и пока можно оформить предзаказ. Одна маска обойдется желающим в 8 долларов, а коллекция из четырех штук в 25 долларов.

Особенностью линейки под названием “Бесшовные маски для лица” является ее цветовая гамма. Маски представлены в 5 цветах – под каждый цвет кожи. По словам самой Ким, они “дышащие, мягкие и очень удобные” и подойдут к любому образу.

SKIMS также пообещал пожертвовать 10 000 своих масок благотворительным организациям: Baby2Baby, Good+ Foundation, LA Food Bank и National Domestic Workers Alliance. Также компания выделит 1 миллион долларов и разделит его между этими фондами.