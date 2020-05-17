Китайский эксперт – из-за отсутствия иммунитета население КНР всё ещё уязвимо ко второй волне COVID-19

17.05.2020, 13:10, Новости дня

Ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань в интервью CNN заявил, что Китай сейчас столкнулся с потенциальной угрозой второй волны коронавируса. По его словам, большинство китайцев до сих пор подвержены COVID-19 из-за отсутствия у них иммунитета к этой болезни.



Reuters

Китаю всё ещё грозит «крупный вызов» со стороны возможной второй волны COVID-19, пишет CNN со ссылкой на ведущего эпидемиолога КНР Чжун Наньшаня. На фоне того, как разработка вакцины в стране продолжается, отсутствие иммунитета среди китайского населения вызывает серьёзную озабоченность.

Чжун Наньшань, являющийся лицом борьбы Поднебесной с коронавирусом, в эксклюзивном интервью CNN также подтвердил, что в Ухани — городе, где впервые была зафиксирована эта болезнь, — местные власти замалчивали ключевые детали о масштабах первоначальной вспышки.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в стране зарегистрировано более 82 тыс. случаев заболевания коронавирусом, при этом по меньшей мере 4633 человека умерли.

В конце января число новых инфекций быстро росло, что привело к закрытию городов на карантин, а также к запрету на поездки по всей стране.

К началу февраля Китай сообщал о 3887 новых случаях в день. А через месяц ежедневный прирост сократился до двухзначных значений, в то время как в США этот показатель с 6 марта к концу месяца резко вырос с 47 новых случаев до 22,5 тыс. за сутки.

Китай, в большинстве своём сдержав вирус, теперь возвращается к нормальной жизни. Карантинные меры были ослаблены, в стране возобновили работу некоторые школы и фабрики.

Но, по словам Чжун Наньшаня, китайским властям не следует предаваться самоупоению, так как опасность второй волны инфекций становится всё более серьёзной. В последние недели в Китае появились новые очаги коронавируса: в Ухане, а также в северо-восточных провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь.

«Большинство китайцев в настоящее время все ещё подвержены инфекции COVID-19 из-за отсутствия иммунитета, — подчеркнул Чжун. — Мы сталкиваемся с крупным вызовом. По-моему, на настоящий момент ситуация обстоит не лучше, чем в зарубежных странах».

Чжун известен в Китае как «герой атипичной пневмонии» за его вклад в борьбу с этой эпидемией в 2003 году. На этот раз он руководил ответными мерами страны на коронавирус, особенно на критически ранних стадиях вспышки.

20 января именно Чжун в эфире CCTV подтвердил, что коронавирус может передаваться от человека к человеку. Это произошло на фоне того, как власти Уханя в течение нескольких недель заявляли об отсутствии чётких доказательств подобной передачи заболевания.