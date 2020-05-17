Екатерина Варнава призналась, кого первым обнимет после самоизоляции по коронавирусу

17.05.2020, 13:09, Разное

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава смирилась, что сейчас не лучшее время для тактильных контактов. Она призналась в микроблоге Instagram, что ей во время самоизоляции по коронавирусу не хватает маминых объятий.

Артистка на самоизоляции скучает по маме и мечтает её обнять, однако это произойдёт только тогда, когда эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. «Во мне процветает целый сад диких скучаний и невозможных желаний скорее обнять маму. Не виделись с ней уже два месяца», – признаётся Варнава. Звезда Comedy Woman называет такое состояние дел просто невыносимым, однако «как смиренная дева» ждёт встречи с родительницей, не желая подвергать опасности самого близкого человека.

А пока Екатерина Варнава может только обнять свою собаку. Фолловеры поддержали звезду в её верном решении: сейчас не время для «обнимашек» с родными людьми. Они надеются, что скоро правительство снимет все ограничения, и тогда можно будет встретиться со своими близкими, однако часть фанатов порекомендовали артистке забыть о пандемии и навестить маму.