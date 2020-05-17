Россия сняла ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров

17.05.2020, 13:08, Новости дня

России отменила ограничение на возвращение в страну иностранных спортсменов и тренеров.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.

«Иностранные спортсмены и члены тренерских штабов в ближайшее время смогут вернуться в Россию», – говорится в документе.

Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией.

Отмечается, что спортсмены будут находиться под наблюдением врачей, их также обяжут пройти 14-дневный карантин.

В правительстве заверили, что принятое решение поможет профессиональным спортивным организациям, в том числе представленным в Российской премьер-лиге (РПЛ) футбольным клубам, возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил досрочное завершение первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).