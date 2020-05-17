Россия сняла ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров
17.05.2020, 13:08, Новости дня
России отменила ограничение на возвращение в страну иностранных спортсменов и тренеров.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.
«Иностранные спортсмены и члены тренерских штабов в ближайшее время смогут вернуться в Россию», – говорится в документе.
Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией.
Отмечается, что спортсмены будут находиться под наблюдением врачей, их также обяжут пройти 14-дневный карантин.
В правительстве заверили, что принятое решение поможет профессиональным спортивным организациям, в том числе представленным в Российской премьер-лиге (РПЛ) футбольным клубам, возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил досрочное завершение первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
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