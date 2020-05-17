 

У Олега Ляшко родился сын

17.05.2020, 13:06, Новости дня

Лидер Радикальной партии и экс-нардеп Олег Ляшко сообщил, что у него родился сын. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Родился сын! Благодарю Бога и жену за самое большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома”, – отметил Ляшко.

Народився син! Дякую Богу і дружині за найбільше щастя на світі! Щиро дякую нашим найкращим медпрацівникам пологового будинку.

Posted by Олег Ляшко on Pühapäev, 17. mai 2020

29 марта политик обнародовал фото, на котором позировал с детскими ползунками синего цвета в руках. Подписчики Ляшко восприняли публикацию как намек на пополнение в его семье.

10 мая 47-летний Ляшко обнародовал фото 49-летней беременной жены.

2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни Ляшко зарегистрировал официальный брак со своей гражданской женой Роситой Сайранен. У супругов есть общая дочь Владислава.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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