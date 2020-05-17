 

Мнение: Платите голуби, платите

17.05.2020, 12:55, Разное

Московские власти объяснили продажу масок и отказ от их бесплатной раздачи опасениями спекуляций: Бесплатная раздача масок может спровоцировать спекуляции в Москве, заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. «Любая бесплатная раздача приводит к тому, что возникает спекуляция. Возникает некий темный рынок, это, наверное, не выход из положения», — сказал он.

Если в имперском Петербурге Беглов в качестве основания для отказа от бесплатной раздачи назвал причину "Понаехали тут всякие", намекая, что маски могут уйти в чужие и практически враждебные руки разных лимитчиков, то в купеческой Москве вопрос сразу поставили в экономической плоскости.

Правда, тот факт, что власти Москвы сами продают маски и перчатки по чудовищно спекулятивным ценам, московского чиновника не смутил. Такая спекуляция – кого надо спекуляция. А потому конкуренцию тут мы не потерпим.

Тонкость в том, что если раздавать маски бесплатно и в потребных количествах, то экономическая база спекуляций будет подорвана. Зачем покупать то, что можно получить без проблем бесплатно? Но понятно, что в рамках такой логики сверхприбыли утекут из рук московской мэрии и дружественных структур. А потому – платите, голуби, платите.

Источник: Эль Мюрид



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