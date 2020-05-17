Учёные предложили новую стратегию тестирования на COVID-19

17.05.2020, 12:53, Разное

Учёные из Института наук о данных и цифровых технологий и с факультета математики и информатики Вильнюсского университета предложили новую стратегию тестирования на COVID-19. Специалисты считают, что она поможет проверить в 13 раз больше людей с таким же числом реагентов, что и в текущий момент.

Учёные представили новую стратегию тестирования на коронавирус. Она базируется на копировании ранее использованных образцов в случае их повторения в разных группах. Специалисты считают, что это даёт возможность значительно уменьшить количество индивидуальных тестов, сравнив результаты массовых тестирований с последующим их разделением по группам. Информация об этом появилась в новой статье исследователей. При этом, групповой тест будет способствовать выявлению бессимптомных случаев. Стоит отметить, что из-за небольшого количества ресурсов для тестирования иногда не остаётся иного выхода, кроме как ограничить проверку целевых групп.

С целью тестирования большего числа пациентов, специалисты некоторых стран применяют метод групповой проверки, при котором образцы распределяются по группам. При этом, в одном тесте проверяется общий образец определённой группы. Если он оказывается отрицательным, можно сделать вывод, что никто из этой группы не инфицирован. В случае, если тест показал положительный результат, нужно проводить дополнительные отдельные проверки для каждого участника группы, чтобы определить, кто именно болен.