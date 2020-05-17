 

В Якутии грузовик опрокинулся в кювет и разлил нефть

17.05.2020, 12:53, Разное

На трассе в Якутии произошла авария с участием грузовика. Машина опрокинулась в кювет, вследствие чего разлилась нефть, перевозимая в цистерне.
Как сообщается в СМИ, причиной чрезвычайного происшествия могут быть неисправные тормоза в автомобиле. Местом инцидента, как сообщается в издании Inforeactor, стал участок трассы федерального значения «Колыма» в Якутии.

Большегруз, направляющийся на предприятие в Магаданской области, перевернулся вместе с цистерной нефти на дороге в Томпонском районе. Согласно заявлениям пресс-службы МВД региона, в результате ЧП пострадавшим оказался водитель грузовой машины. 36-летнего мужчину экстренно госпитализировали в ближайшую больницу.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств сложившейся ситуации. Данных о последствиях, и мерах, связанных с разливом нефтепродуктов пока нет, также не сообщается и объем утечки.



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