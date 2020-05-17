В Турции рассказали об уничтожении российского ЗРК «Панцирь-1C» на базе Ливии

17.05.2020, 12:53, Разное

Военные из Турции передали информацию об истреблении на владениях Ливии ЗРК «Панцирь-1C», который был создан в России. Эпизод запечатлели на видео, которое обнародовали в Twitter.

Событие произошло на базе Аль-Ватия и может оказаться первым случает уничтожения «Панциря». Но даже при существовании видео у специалистов появились неуверенность, что там изображен российский ЗРК. Ролик лишь показывает объект, охваченный огнем, и по нему недостоверно судить, правда ли так указанный ракетный комплекс.

Эксперты обратили внимание на огромное количество фейков сбоку Анкары, которую не единожды обвиняли в создании эффектов на подобных роликах. Специалисты заявляют, что если поверить словам Турции об успехах в Ливии, то, скорее всего, уже должно было быть уничтожено десятки подобных ЗРК, но пока они видят только сбитые беспилотники.