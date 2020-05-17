 

В Турции рассказали об уничтожении российского ЗРК «Панцирь-1C» на базе Ливии

17.05.2020, 12:53, Разное

Военные из Турции передали информацию об истреблении на владениях Ливии ЗРК «Панцирь-1C», который был создан в России. Эпизод запечатлели на видео, которое обнародовали в Twitter.
Событие произошло на базе Аль-Ватия и может оказаться первым случает уничтожения «Панциря». Но даже при существовании видео у специалистов появились неуверенность, что там изображен российский ЗРК. Ролик лишь показывает объект, охваченный огнем, и по нему недостоверно судить, правда ли так указанный ракетный комплекс.

Эксперты обратили внимание на огромное количество фейков сбоку Анкары, которую не единожды обвиняли в создании эффектов на подобных роликах. Специалисты заявляют, что если поверить словам Турции об успехах в Ливии, то, скорее всего, уже должно было быть уничтожено десятки подобных ЗРК, но пока они видят только сбитые беспилотники.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Мнение: Лещенко в реанимации – и по блату в лучшей больнице в Коммунарке

20.04 / Как выбрать лучший антисептик для защиты рук от коронавируса

04.05 / Коронавирус разрушил грандиозные планы Риты Дакоты

14.04 / Звезда “Игры престолов” вылечилась от коронавируса

17.04 / Chery запатентовала в РФ новый полноразмерный кроссовер

28.03 / Мнение: Задержание бизнесмена

05.04 / Мнение: Борьба с нарушителями карантина в Австрии

08.04 / Мнение: Стартовые позиции

14.05 / «Моя лучшая половинка»: Девушка внука Аллы Пугачевой трогательно поздравила его с днем рождения

28.04 / Мнение: Коронадиверсия?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска