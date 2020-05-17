 

Наташа Королева рассказала о соседстве с Заворотнюк и здоровье актрисы

17.05.2020, 12:48, Новости дня

Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.

По словам Королевой, что не только является подругой артистки, но и живет по соседству с ней в Крекшино, передает телеканал НТВ.

«Да, мы рядом живем. Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», – сообщила певица. 

Она напомнила, что их с актрисой связывают не только дружеские но и партнерские отношения – они обе снимались в сериале «Моя прекрасная няня».

Как ранее сообщали СМИ, в 2019 году Заворотнюк якобы попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Однако позже, как утверждается, актрисе стало лучше. В апреле представитель артистки заявила, что сведения о глиобластоме у Заворотнюк – это фейк.



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