Женщина, опасная для президента

17.05.2020, 12:30, Разное

Жительница Курганской области выступала против добычи урана и говорила, что СССР распался незаконно. Ее объявили сторонницей ИГИЛ* и будут судить за терроризм.

15 мая в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга начался процесс в отношении 55-летней жительницы Куртамыша Любови Кудряшовой. Ее обвиняют в оправдании терроризма и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Преступления женщины, по версии следствия, — репосты двух видеозаписей в «ВКонтакте» и несколько эмоциональных постов. Из-за них Кудряшовой может грозить семь лет тюрьмы.

Любовь Кудряшова. Фото: Елена Бердникова

Любовь Кудряшова в Курганской области — человек довольно известный. В первую очередь, как активистка движения «Курган-Антиуран», которое объединило несколько сотен жителей региона в борьбе с добычей урана на берегах реки Тобол. Участники движения считают, что добыча урана методом подземного выщелачивания, которой занимается компания «Далур», приведет к радиоактивному загрязнению Тобола — главного питьевого источника Кургана.

— Нам говорят, что уран необходим для оборонных нужд страны, что это наша безопасность. Но на деле госкорпорация «Росатом» продает уран за границу через свою дочернюю компанию «Техснабэкспорт», — говорит Кудряшова. — Рисковать своим здоровьем из-за чьих-то прибылей мы не согласны.

«Техснабэкспорт» действительно продает российский уран Великобритании, Германии, Китаю, Южной Корее, США и Франции — у компании на это есть мандат: распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева от 21 июля 2016 года.

Помимо борьбы с добычей урана Кудряшова известна и как лидер «Движения за права жителей СССР». Сторонники движения считают, что распад СССР произошел незаконно, и Союз должен быть восстановлен.

Участники движения даже обращались в районные и сельские администрации с требованиями освободить занимаемые здания: действующая власть, мол, незаконна.

Кудряшова об этой своей деятельности говорит так: «Да, я симпатизирую коммунистам. Даже вступила в КПРФ. Кому-то это нравится, кому-то нет — это мое право».

Симпатизирует СССР, борется с добычей урана… Это ли не повод заподозрить человека в причастности к терроризму?

***

Первый обыск у Кудряшовой прошел 29 января прошлого года.

— Было утро. Я должна была ехать в Курган на какой-то судебный процесс, связанный с добычей урана: у нас было много судов по этой проблеме. Вышла за ворота своего дома, и вдруг с разных сторон меня обступили человек десять. В штатском. Они сначала не представились, завели меня назад — к дому. Там один из них пояснил, что он — начальник куртамышского отдела ФСБ Алексей Налимов.

Кудряшовой с ее несовершеннолетним сыном сказали сидеть на кухне. Силовики начали обыск.

— Искали что-то на чердаке, на веранде, в подвале. Осматривали все ящики в шкафах. Затем начали обыскивать баню, сараи, хозяйственные постройки. Я просила объяснить, что происходит, и в чем меня подозревают. Ничего не объясняли. Несколько раз мне звонили родственники, но сотрудники ФСБ не разрешали мне взять трубку. Под вечер приехала потерявшая меня сестра с супругом, но им не дали пройти в дом.

Обыск в доме Любови Кудряшовой длился десять часов. Оперативники изъяли ее ноутбук, телефон и документы, касающиеся «Фонда общественного контроля за состоянием среды и благополучием населения» (Кудряшова является его соучредителем). Фонд занимался изучением влияния добычи урана на экологию Курганской области.

— Фонд был зарегистрирован в ноябре 2017 года. А уже через месяц, в декабре, УФСБ по Курганской области запросило у суда разрешение на прослушку моего телефона. И получило это разрешение (решение суда имеется в распоряжении «Новой газеты»). Их, видимо, интересовало, откуда у фонда деньги. Может быть, искали иностранное финансирование. Но денег у нас особо никогда и не было. И ничего такого ФСБ найти не смогла.

Зато Федеральная служба безопасности смогла найти состав уголовного дела в интернете.

Через два месяца после обыска, 2 апреля 2019 года, начальник куртамышского отделения ФСБ Налимов отправил в региональное управление спецслужбы рапорт об обнаружении признаков преступления.

В документе говорилось, что в 2016 году на странице с ником «Любовь Кудряшова» в «ВКонтакте» появилась видеозапись с названием, призывающим … «освободить Кремль от нехороших людей» («Новая газета» не будет приводить оригинальное название записи).

«Согласно заключений специалистов экспертных подразделений УФСБ <…> в указанной видеозаписи содержатся призывы и высказывания, направленные на признание правильными идеологии насилия и практики <…> насильственных действий, создающих опасность гибели Президента РФ либо наступления иных тяжких последствий для него», — написал Алексей Налимов.

«В продолжение своего преступного умысла на публичное оправдание терроризма», Кудряшова, как пишет Налимов, в декабре 2017 года (через год и три месяца после публикации предыдущей видеозаписи) опубликовала еще одно видео.

На этой записи, название которой редакция также не будет публиковать, мужчина, называющий себя патриотом Украины, рассуждает об объединении Украины и РФ в «славянский ИГИЛ*». При этом говорится скорее не о неком «славянском джихаде» и кровопролитии, а об объединении народов на почве культурной близости.

У сотрудников ФСБ, впрочем, сложилось иное мнение: «В указанной видеозаписи содержится информация, обосновывающая и оправдывающая деятельность организации «Исламское государство», признанной на территории Российской Федерации террористической организацией», — написал Налимов.

Так против Кудряшовой появилось дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (Публичное оправдание терроризма с использованием Сети интернет) — до семи лет лишения свободы. Более мягкая ч. 1 ст. 205.2 УК — по ней сесть в тюрьму можно всего на пять лет — добавилась спустя восемь месяцев. Причем в рапорте об обнаружении состава преступления даже не было указано, за что именно: просто за публикацию «в период с 17.12.2014 по 11.06.2016 материалов, содержащих информацию, побуждающую к насильственному изменению Конституционного строя РФ». Уже позже из материалов дела стало известно — речь идет о серии постов.

Например, вот о таком посте: «Долой правительство либеральных марионеток — «правительство» либеральных шоковых издевательств над Россией». Или вот о таком: «Только война… или народ, или — либерально-вшивый реванш».

Посягающими на Конституционный строй был признан еще ряд документов от имени «президента СССР».

Анализ картинок и записей со страницы Кудряшовой занял 119 страниц. Изучались мемы и интернет-дискуссии.

***

Сама Любовь Кудряшова виновной в терроризме себя не считает.

— Где я, а где террористы, — говорит она. — На мой взгляд, вся эта история — месть за мое активное участие в протесте против добычи урана. Я и уличные акции проводила, и подавала в суды, и в создании фонда, который борется с добычей, участвовала.

Позицию Кудряшовой полностью поддерживает ее адвокат Алексей Бушмаков, сотрудничающий с «Агорой».

— Дело против моей подзащитной однозначно политически мотивировано, — говорит он. — Именно с конца 2017 года, когда было учреждено движение «Курган-Антиуран», силовики стали за ней пристально наблюдать и прослушивать ее телефонные переговоры. Слабых мест в деле наблюдается огромное множество. Обвинения по ст. 205.2 УК РФ абсолютно необоснованны, а все дело представляет набор фрагментов активности Кудряшовой в интернете и их кривой анализ экспертами ФСБ. Мы будем анализировать каждый лист уголовного дела и подвергать его критике.

Удастся ли любому желающему увидеть противостояние «куртамышской террористки» и ее адвоката с сотрудниками ФСБ — неизвестно. Первое заседание суда пройдет в закрытом режиме.

Иван Жилин

спецкор

*Организация признана террористической и запрещена в России.