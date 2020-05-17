 

“Нечисть волосатая”: внешность сына-фрика Яковлевой внезапно изменилась

17.05.2020, 12:25, Разное

Наследник знаменитой актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных известен своим эпатажным поведением и вызывающим внешним видом. Все тело и лицо молодого человека испещрено татуировками. При этом сын звезды упорно занимается спортом и сейчас похож на настоящего супергероя из комиксов.

Подписчики неординарного звездного наследника только-только смогли привыкнуть к его виду, как их любимец снова решил внести корректировки в свой образ. На этот раз обошлось малой кровью, парень изменил только прическу. Сын Елены Яковлевой решил, что слишком зарос и обстриг волосы.

“Не могу совсем как нечисть волосатая выглядеть”, – признался Денис в своем микроблоге в “Инстаграме”. Он рассказал, что новая прическа сделала его жизнь комфортнее – теперь у парня “ничего не чешется”.

Напомним, последний раз Шальных экспериментировал над волосами в прошлом году. Тогда сын Елены Яковлевой ошарашил публику образом с ярко-розовыми волосами. Кстати, 27-летний наследник актрисы успел побывать в браке. Однако его бывшая супруга заподозрила возлюбленного в изменах и ушла от него.

К слову, родительница Дениса, актриса Елена Яковлева, эксперименты сына с внешностью полностью поддерживает и рьяно защищает его от недоброжелателей.



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