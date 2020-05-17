 

Ирина Дубцова показала, как отмечала два месяца самоизоляции

17.05.2020, 12:09, Разное

Ирина Дубцова продемонстрировала, как отмечала 2 месяца самоизоляции. Вокалистка поделилась своим кулинарным шедевром.
На странице в Instagram Ирина Дубцова поделилась коротким видео, где показала приготовленный чизкейк. Блюдо артистка сделала желтого оттенка, а верхушку украсила ягодами. Она добавила, что сладость не приобрела в магазине, а утром сделала самостоятельно. Также призналась, что это «любовь с первого укуса».

Ирина Дубцова с помощью кулинарного шедевра отмечает 2,5 месяца самоизоляции. Поклонникам ролик очень понравился, они написали много восхищенных комментариев и даже просили рецепт.



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