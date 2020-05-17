 

Боевые искусства, несколько иностранных языков и балет: обнародовано резюме Меган Маркл многолетней давности

17.05.2020, 12:00, Разное

После того как Меган Маркл вышла замуж за самого настоящего принца, она превратилась в мишень для мировых СМИ. И чем больше герцогиня Сассекская старается уйти в тень, тем больше подробностей о ней – в том числе из архивов – журналисты пытаются найти. Так, издание The Mirror опубликовало старое резюме Меган, которое она составила предположительно в 24 года. Тогда карьера в сериале “Форс-мажоры” еще только маячила впереди, а свадьба с принцем Гарри наверняка не входила в ее даже самые смелые планы. 

Меган Маркл во времена “Форс-мажоров”

Так, согласно резюме рост Меган составляет 1,67 м, а вес был на тот момент 51 килограмм. Помимо перечислений ее работ в театре и кино (фильм “Больше, чем любовь” с Эштоном Катчером), в документе имеются данные и о ее дополнительных умениях и навыках. Например, Меган свободно владеет испанским и имеет хороший уровень французского языка, занималась кикбоксингом, боксом и боевыми искусствами, а также училась балету, джазовому танцу и чечетке. 

Фото Меган для резюмеМеган и Гарри на детских занятиях по кикбоксингу

Тренер Меган по кикбоксингу и боевым искусствам Хорхе Бланко, клиентами которого сейчас являются Крис Хемсворт и Эльза Патаки, в интервью испанскому Vanity Fair вспоминал о тех временах:

Я тренировал Меган, когда она жила в Торонто во время съемок сериала “Форс-мажоры”. Мы изучали немного боевых искусств, немного кикбоксинга и немного бокса. Я даже подумать не мог, что она когда-то станет настоящей принцессой! Мы отлично проводили время, она супермилая и разговаривает на испанском с аргентинским акцентом.



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