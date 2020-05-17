У трети пациентов COVID-19 вызывает тромбоз – медики

17.05.2020, 11:54, Новости дня

Британские медицинские эксперты пришли к выводу, что до 30% пациентов с COVID-19 демонстрируют признаки опасного тромбоза. Об этом сообщает русская служба ВВС.

В результате пневмонии в крови образуются тромбы, которые могут быть виновниками многих смертей.

В марте, когда пандемия коронавируса стремительно набирала ход по всему миру, врачи стали замечать участившиеся случаи тромбоза. Микротромбы обнаруживались в легких некоторых пациентов, больных коронавирусом.

Кроме того, коронавирус вызывает тромбоз глубоких вен, который, как правило, поражает ноги. Когда тромбы отрываются, они двигаются к легким, закупоривая сосуды, что крайне опасно для жизни, отмечают медики.

“В последние недели поступало очень много информации, и стало очевидно, что тромбоз является большой проблемой. Особенно это касается находящихся в тяжелом состоянии больних коронавирусом, ведь последние исследования показывают, что почти половина таких больных страдает от легочной эмболии, или кровяных сгустков в легких”, – говорит профессор больницы при Королевском колледже Лондона Рупен Ария.

Он высказал мнение, что число больных коронавирусом пациентов, у которых образуются тромбы, на 30% выше тех, о которых говорят официальные данные по Европе.

“У тяжелобольных пациентов мы наблюдаем выброс в кровь химических веществ, которые активируют образование тромбов”, – сказал Ария. Он добавил, что густая кровь приводит к повышению показателей смертности.

По словам профессора, применяемые сегодня средства для разжижения крови не всегда работают. А значительное повышение их дозы способно привести к кровоточению, которое может оказаться смертельным.

Медики всего мира объединились в поиске наиболее безопасного и эффективного метода лечения тромбоза, вызываемого вирусом. Ведутся клинические испытания оптимальной дозы медикаментов, разжижающих кровь, которую можно будет применять повсеместно, отмечает ВВС.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 17 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 635 786 человек. Жертвой COVID-19 стал 311 821 человек, выздоровело 1 693 685 человек.