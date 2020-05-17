 

У трети пациентов COVID-19 вызывает тромбоз – медики

17.05.2020, 11:54, Новости дня

Британские медицинские эксперты пришли к выводу, что до 30% пациентов с COVID-19 демонстрируют признаки опасного тромбоза. Об этом сообщает русская служба ВВС.

В результате пневмонии в крови образуются тромбы, которые могут быть виновниками многих смертей. 

В марте, когда пандемия коронавируса стремительно набирала ход по всему миру, врачи стали замечать участившиеся случаи тромбоза. Микротромбы обнаруживались в легких некоторых пациентов, больных коронавирусом.

Кроме того, коронавирус вызывает тромбоз глубоких вен, который, как правило, поражает ноги. Когда тромбы отрываются, они двигаются к легким, закупоривая сосуды, что крайне опасно для жизни, отмечают медики.

“В последние недели поступало очень много информации, и стало очевидно, что тромбоз является большой проблемой. Особенно это касается находящихся в тяжелом состоянии больних коронавирусом, ведь последние исследования показывают, что почти половина таких больных страдает от легочной эмболии, или кровяных сгустков в легких”, – говорит профессор больницы при Королевском колледже Лондона Рупен Ария. 

Он высказал мнение, что число больных коронавирусом пациентов, у которых образуются тромбы, на 30% выше тех, о которых говорят официальные данные по Европе.

“У тяжелобольных пациентов мы наблюдаем выброс в кровь химических веществ, которые активируют образование тромбов”, – сказал Ария. Он добавил, что густая кровь приводит к повышению показателей смертности.

По словам профессора, применяемые сегодня средства для разжижения крови не всегда работают. А значительное повышение их дозы способно привести к кровоточению, которое может оказаться смертельным.

Медики всего мира объединились в поиске наиболее безопасного и эффективного метода лечения тромбоза, вызываемого вирусом. Ведутся клинические испытания оптимальной дозы медикаментов, разжижающих кровь, которую можно будет применять повсеместно, отмечает ВВС.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 17 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 635 786 человек. Жертвой COVID-19 стал 311 821 человек, выздоровело 1 693 685 человек. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / Новый Peugeot 308 получит 300-сильный гибрид

08.05 / Треть коек для пациентов с коронавирусом свободны в России

06.05 / Мурашко заявил об изменении отношения к медикам в обществе

13.04 / Концерт «Мы вместе» получил высокую оценку телезрителей

03.05 / Объемы производства препаратов для лечения COVID-19 выросли в России

04.05 / Bild – каждая пятая защитная маска из Китая непригодна для использования

16.05 / СК возбудил уголовное дело против четырех россиян за фото нацистов на сайте акции “Бессмертный полк”

05.05 / На Украине изъяли партию кокаина стоимостью 8 млн долларов

19.04 / На «Писающего мальчика» в Брюсселе надели медицинскую маску

16.04 / Станцию метро «Пражская» в Москве предложили переименовать из-за сноса памятника Коневу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска