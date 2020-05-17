 

В Киеве за сутки выявили 59 новых случаев COVID-19

17.05.2020, 11:54, Новости дня

В Киеве за сутки выявлено 59 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Среди вновь заболевших 34 женщины в возрасте от 20 до 86 лет, две девочки 10 и 13 лет, 22 мужчины в возрасте от 18 до 66 лет, годовалый мальчик. В числе заболевших 10 медиков.

За сутки умерло три человека – так, общее число летальных исходов в столице за время пандемии достигло 48. Выздоровели за минувшие сутки двое киевлян (всего 224 человека). 

Госпитализированы 16 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (15) и Соломенском (9) районах.

На сегодня в Киеве уже 2280 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, добавил мэр.

Друзі! Кількість мешканців міста, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 59…

Posted by Віталій Кличко on Pühapäev, 17. mai 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 17 мая в Украине коронавирусом инфицирован 18 291 человек, умерло 514, вылечилось 5116 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Салоны связи и зоомагазины будут открыты в «длинные выходные» в Москве

13.05 / Москва назвала цель фейка FT о «занижении» данных по смертности от коронавируса

15.05 / Роскомнадзор потребовал заблокировать новость о смертности от коронавируса, написанную по материалу Financial Times

23.04 / КС Молдавии приостановил получение кредита от России

11.05 / Златан Ибрагимович прибыл в расположения “Милана”

01.05 / Общество: Поведение COVID-19 может измениться летом

19.04 / Китай отверг версию о возникновении коронавируса в лаборатории в Ухане

07.05 / Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ

13.04 / Пассажиропоток в аэропорту Гонконга упал до рекордного минимума

07.04 / В Росатоме разработали озонаторы для стерилизации мединструментов и спецодежды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска