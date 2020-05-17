Марина Кравец трогательно с иронией поздравила мужа с днём рождения

17.05.2020, 11:53, Разное

Постоянная участница шоу Comedy Club Марина Кравец поздравила мужа Аркадия Водахова с днём рождения в микроблоге Instagram. Опубликовав трогательный пост, звезда юмора нашла в нём место и для иронии.

Опубликованный пост «Моя любовь, моя опора!» 36-летняя Марина Кравец сопроводила совместной фотографией. Звезда Comedy Club охарактеризовала именинника как «своего человека, крутейшего мужа и замечательного отца». С Аркадием Водаховым они всё время вместе, он не только стал заботливым супругом, но и её креативным продюсером.

С присущей Кравец иронией, юмористка пошутила над разницей в возрасте с Водаховым, отметив, что он старше всего лишь на 2 дня, а вот по ощущениям, учитывая мудрость, рассудительность, ответственность, минимум на неделю. Фанаты тоже поздравили Аркадия Водахова с днём рождения, пожелали звёздной паре семейного счастья и неиссякаемой любви.

Напомним, 9 апреля Марина Кравец в Московской клинике родила дочь, которую назвали Вероникой. Участница популярного проекта Comedy Woman поделилась радостным событием со своими поклонниками в Сети.