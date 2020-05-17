Дарья Повереннова рассказала, что тяжело переносит карантин

17.05.2020, 11:53, Разное

Дарья Повереннова сообщает, что карантин переживает непросто. Актриса стала болезненно реагировать на обычные фразы и слова.

На своей странице в Instagram Дарья Повереннова написала, что находиться в самоизоляции ей с каждым днем все труднее. Актриса призналась, что заметила у себя неадекватную реакцию на фразу «хороших выходных». Она признается, что такое простое пожелание, которое она ранее считала нормальным и вежливым, посчитала издевательством.

Подписчики актрисы сразу начали делиться в комментариях своими замечаниями относительно собственной раздражительности. Одни порекомендовали ей пропить лекарственные препараты, чтобы успокоиться и ожидать завершения самоизоляции, другие же написали, что такие невинные фразы «из прошлой жизни» говорят лишь, чтобы разозлить собеседника. Но артистка все же ищет хорошие моменты в этом непростом периоде. Она делится с поклонниками личными фотографиями, рассказывает о счастливых эпизодах жизни.