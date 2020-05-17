 

Объяснена причина покупки Китаем российских истребителей Су-35

17.05.2020, 11:53, Разное

Эксперты рассказали для чего Китай, использующий в основном самолеты J-20, приобретает новые партии истребителей Су-35. В рамках тесного военного сотрудничества с Россией КНР не только усиливает мощность своего авиапарка, но и изучает технологии для совершенствования собственной техники.
Главным китайским истребителем сегодня считается J-20. Несмотря на то, что относится он к пятому поколению, его производство не требует значительных затрат. Связывают это с недостаточной мощностью, компенсировать которую способны российские истребители Су-35.

Также для китайских инженеров могут представлять интерес технологии, которыми оснащена российская авиационная техника. Например, радар с пассивной фазированной антенной решеткой и ракеты класса «воздух-воздух», чья дальность полета составляет более 200 км, пишет сетевой ресурс «ПолитРоссия» со слов зарубежного издания Sohu.



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