 

Посол Китая в Израиле найден мертвым

17.05.2020, 11:48, Новости дня

Посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден мертвым утром 17 мая в своей квартире в Герцлии, сообщили израильские СМИ.

В настоящий момент полиция устанавливает обстоятельства инцидента. Причина смерти в настоящий момент неизвестна, передает израильский портал Ynet.

Дипломату было 57 лет. До назначения в Израиль он работал послом Китая на Украине. 

Ду Вэй прибыл в Израиль в начале марта, в разгар пандемии коронавируса и две недели находился на карантине. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Генштаб Италии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

12.05 / Ермак провел переговоры в нормандском формате

17.04 / Налоговая соберет информацию о каждом россиянине, чтобы определить доходы каждого домохозяйства

25.04 / Handelsblatt – из-за карантина Великобритании грозит самая масштабная с 17 века рецессия

21.04 / В Бельгии растет кривая смертности в домах престарелых

19.04 / Das Erste – несмотря на предупреждения вирусологов, в Швеции по-прежнему не вводят жёсткий карантин

03.04 / Российских военных врачей направят в самые сложные районы Сербии

27.03 / США окажут развивающимся странам помощь в борьбе с коронавирусом

30.03 / Xiaomi представила электромопеды A1 и A1 Pro

07.04 / На северо-востоке Москвы появится суперпарк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска