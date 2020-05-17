Посол Китая в Израиле найден мертвым
17.05.2020, 11:48, Новости дня
Посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден мертвым утром 17 мая в своей квартире в Герцлии, сообщили израильские СМИ.
В настоящий момент полиция устанавливает обстоятельства инцидента. Причина смерти в настоящий момент неизвестна, передает израильский портал Ynet.
Дипломату было 57 лет. До назначения в Израиль он работал послом Китая на Украине.
Ду Вэй прибыл в Израиль в начале марта, в разгар пандемии коронавируса и две недели находился на карантине.
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