Мнение: Повторение пройденного

17.05.2020, 11:12, Разное

Откровенно говоря, я не люблю впрямую возвращаться к написанному, так как полагаю, что способен относительно внятно связывать несколько слов. Но вчера либо я был не слишком внятен, либо не учел обстановку психологического террора, который вытворяет с восприятием людей разные недокументированные штуки. В предыдущем тексте "Этика конфликта" я упомянул о том, что армия США заказала 330 млн шприцов с предустановленными метками наночипов, которые должны находиться в готовности к загрузке вакциной по мере ее изготовления. Мне указали на то, что это не чип, который вводится в человека (дескать, такой технологии нет, плюс есть вопросы к энергоснабжению такого чипа и так далее), а чип, который "привязывается" к шприцу для контроля времени и места инъекции. То есть – это не чипирование человека, а чипирование самой процедуры инъекции. Ее автоматизация в плане учета и контроля.

Текст был вообще про другое, но он сложный, а чип – это просто. Поэтому в основном на этот абзац и обратили особое внимание, практически пролистав остальное, что и составляло суть текста.

Мне на самом деле глубоко безразлично, что именно делают американцы с американцами. Это их, глубоко американское дело, и пусть они там сами разбираются, кому, сколько и как что вводят. Однако сама постановка вопроса о введении в человека метки у меня не вызывает никаких особых сомнений и рефлексии.

Во-первых, банальная проблема контроля. В слаборазвитых странах во время разнообразных выборов существует предельно простая, а потому крайне действенная процедура – проголосовавший окунает палец в баночку с несмываемой краской. Она сходит через несколько дней, но гарантирует, что повторно человек не сможет проголосовать. У диких людей нет волшебного ЦИК, которому не нужны все эти условности и у которого уже есть до голосования все необходимые протоколы, цифры и победитель. А потому проблема не стоит вообще. Тем не менее, при массовых мероприятиях идентификационная метка – вещь полезная. Уже поэтому смысл идентифицировать только шприц, но не соотносить его с конкретным вакцинированным этим шприцем человеком пропадает напрочь. Вдруг кто-то сдуру пойдет по второму разу (ну вот хобби у него такое) на процедуру. Или наоборот – "отказник" заявит, что его в соседнем городе уже вакцинировали. Как удостовериться? Поэтому логика во введении идентификационной метки в таком процессе именно в тело человека, вне всякого сомнения, есть. И более того – без создания дуальной пары вакцина-метка процедура теряет смысл. Особенно если у вас 327 миллионов жителей, а шприцев – 330 миллионов. Что говорит только об одном – вакцинация будет тотальной и вряд ли добровольной. Такое дело на самотек пускать нелепо.

Раз есть технологическая необходимость введения в тело человека соответствующей метки, то логика подсказывает, что было бы неплохо оставить ее там надолго, а то и навсегда. Просто потому, что времена тяжелые, впереди много разных эпидемий, а потому проверять население на предмет вакцинирования от всех зараз – нынешних и будущих – придется много и часто. И исключительно с целью сепарации здоровых и счастливых от больных и несчастных логично иметь какой-то признак, по которому их можно будет разделять друг с другом. Хоть на стационарном терминале при входе в любое учреждение или транспорт, хоть на мобильном терминале, который будет у разнообразных полицейских и летучих бригад оказания первой социальной помощи.

В таком случае техническая проблема также решается даже на уровне современных технологий. Наночип не должен быть сложным как квантовый компьютер. Его задача – только выдать идентификационную метку носителя и считать ее с помощью терминала. Это весьма неэнергоемкая задача, а система беспроводной зарядки (технология которой уже существует и вполне применяется в тех же смартфонах, хотя пока еще и далека от идеала) вполне справится с тем, чтобы активировать чип и считать эту метку. Остальное сделает программное обеспечение, которое найдет в базе данных всю информацию о носителе метки. Кто таков, где родился, когда женился, от какой конкретно заразы привит, а от какой – еще нет. Если у человека есть метка вакцинации от коронавируса, но нет метки о вакцинации против тараканьего ящура или слоновьей лихорадки – пожалуйте в соседнее помещение, вас там немедленно приведут в соответствие с законом.

В общем, лично я вообще не вижу препятствий для того, чтобы и в рамках логики, и в рамках технологии создать систему, в которой все люди будут промаркированы и занесены в некую базу данных. Любые разговоры о том, что этого не может быть потому что не может быть никогда, вызывают удивление, хотя психологически людей понять можно – перед их глазами деловитые ребята разожгли костер, сунули туда палку с клеймом, а сам человек уже связан и ему оголили задницу. Но он до последнего не верит, что это происходит с ним и рассуждает, что вообще-то говоря, это неправильно, незаконно и вообще – деловитые ребята выглядят очень интеллигентно и точно не будут заниматься этим непотребством. А костер и клеймо в нем – это такой сложный план, с помощью которого ребята решают космического масштаба и сложности задачу по обеспечению безопасности.

Однако еще раз повторюсь – текст "Этика конфликта" вообще не об этом. Деталь с чипированием слишком незначительна на фоне того, что вообще сегодня происходит, а главное – с какими темпами это происходит.