Мнение: Вовсю защищают “мамкиных нацистов”, которые Гитлера и Гиммлера повесили в “Бессмертный полк”

17.05.2020, 11:40, Разное

Попались четыре юных утырка. Знаете, что сообщают люди, которые называют себя “добросердечными” и “правозащитниками”? Что “это же наша молодежь”, “у них просто не успели сформироваться правильные ценности”, “они попали под влияние”, “они еще станут прекрасными людьми”, “но не в тюрьме же”. Ну и даже если их не посадят, эти ребята уже – отщепенцы и моральные уроды, оштрафовать их как следует, по крайней мере, нужно.

Обнаружены целые группы в социальных сетях, которые дружно обсуждали “дело Гитлера” и, представьте себе, праздновали даже дни рождения отдельных нацистов – в частности Адольфа и герра Гиммлера тоже. А еще они любовно собирали атрибутику и шили себе “аутентичную форму”.

И ладно, все понятно с подростками из этих групп (ну как подростками – 18-24 года) из Эстонии, с Украины (их деды воевали с нашивками СС на рукавах, и мирных жителей расстреливали и сжигали заживо), но эти-то – вроде бы, русские ребята, а в головах – бардак.

Следственный комитет сообщил о задержании четырех подозреваемых по уголовному делу по реабилитации нацизма, которое было возбуждено после отправки неизвестными фотографий нацистских преступников на акцию “Бессмертный полк”. Запомните эти имена – житель Перми Даниил Симонов, самарец Андрей Шабанов, волгоградец Денис Воронцов и Вячеслав Круглов из Ульяновска. По местам жительства подозреваемых проходят обыски. Хотя чего там искать? Железные кресты и компьютеры, где они расписывают в ненависти к “Празднику победы”, называя его “победоносием”.

Все фигуранты “состояли в одних и тех же нацистских сообществах в социальных сетях”. А задержанный Круглов уже отметился – в 2017 году был осужден за преступление экстремистского характера, в 2018 году – за кражу.

Ну, давайте защищать их теперь. Тюрьма никого еще не исправила. Только труд сделал из обезьяны человека. Это я специально привел такой аргумент, чтобы было понятно, насколько абсурдна позиция защитников. Они оскорбили память наших предков, моего деда, фотографии которого с войны я не могу смотреть спокойно – слезы на глаза наворачиваются – он ушел улыбчивым пацаном с Красной Пресни, а там на фотографиях мужик с очень усталым лицом с усами в пыльной телогрейке с автоматом. Дед бы не стал даже обсуждать этот вопрос – он бы их взял, да и расстрелял.

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