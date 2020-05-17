 

Хоккей. Петербургский СКА усилился экс-нападающим ЦСКА Веем

17.05.2020, 11:31, Новости дня

Пресс-служба клуба КХЛ СКА заявил о переходе в команду нападающего Линдена Вея. 28-летний канадец подписал соглашение с петербуржцами, рассчитанное на два сезона – до 30 апреля 2022 года.

В новой для себя команде Вей будет выступать под 12 номером. Ранее он защищал цвета столичного ЦСКА. В минувшем сезоне Линден в составе москвичей принял участие в 56 играх, в которых забросил 14 шайб и отдал 36 результативных передач.

Вей – бронзовый призер Олимпийских игр. В НХЛ выступал за "Лос-Анджелес", "Ванкувер" и "Калгари", в общей сложности набрав 44 очка в 138 матчах.

⚡Приветствуем новичка! Обладатель Кубка Гагарина Линден Вей – наш новый номер 12 👍🏻
Контракт с нападающим рассчитан на два сезона.
Добро пожаловать!
📢: https://t.co/fdoxqYdc2G #hcSKA pic.twitter.com/NIFUPQYxsQ

— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) May 16, 2020



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