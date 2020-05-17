Минобрнауки рассказало о ситуации с вузами

17.05.2020, 11:31, Новости дня

Глава Минобрнауки Валерий Фальков.в воскресенье в эфире радио "Комсомольская правда" анонсировал существенное увеличение бюджетных мест в вузах, начиная с приемной кампании 2021 года. Такая же практика продолжится вплоть до 2024 года — уже выделены средства и определено количество мест.

Что касается приема студентов в 2020 году, то решение еще не принято. По словам министра, вопрос дополнительных бюджетных мест в вузах прорабатывается.

Большинство российских вузов оставят стоимость обучения на уровне 2019 года. Как рассказал Фальков, отказ от индексации поддержал президиум Российского союза ректоров и университеты коллегиально.

Минобрнауки также рекомендует вузам предоставить рассрочку студентам на платное обучение. Окончательное решение по этому вопросу будет принимать руководство вузов.

По словам Фалькова, 77 процентов вузов в качестве государственной итоговой аттестации сохранили и госэкзамены и защиту выпускных квалификационных работ (ВКР). Оставшиеся воспользовались правом, предоставляемым им законом, и выбрали только защиту дипломов.

Валерий Фальков сообщил, что экзамены в вузах пройдут в аудиториях, если позволит эпидемиологическая ситуация в регионах. В настоящий момент министерство ориентируется на удаленный формат и готово организовать всю "дистанционку".

Возврат к традиционной форме возможен только при рекомендации Роспотребнадзора и глав субъектов, заключил министр.